“No me voy a hacer ninguna eutanasia”: María Consuelo Córdoba desistió de la muerte tras recibir ayuda para nuevas cirugías

A sus 87 intervenciones quirúrgicas en el rostro se sumarán dos más, pero esta vez con una diferencia sustancial: representan la razón por la cual María Consuelo Córdoba decidió no morir, tras pasar más de 25 años pidiendo la eutanasia.
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Víctima de un ataque con ácido en Bogotá hace 26 años, la mujer hizo público su deseo de acceder a la muerte asistida ante los severos problemas de salud derivados de la agresión. Sin embargo, una ola de solidaridad cambió de forma radical el curso de su historia.