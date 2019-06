Un brutal ataque homofóbico consterna a Londres

Dos mujeres fueron agredidas violentamente en un bus de Londres la pasado noche del 30 de mayo. Así lo han denunciado y así lo ha reconocido la Policía de esa ciudad, quien hasta la tarde de este viernes había capturado a 4 hombres, todos entre los 15 y los 18 años, sindicatos de robo y violencia física. La historia, reseñada en las páginas del diario británico The Daily Mail, apunta a un ataque homofóbico.

Todo sucedió cuando Melania Geymonat, de 28 años, subió a un bus en el noroeste de Londres con su pareja, con destino a casa. Según ha relato a diversos medios, un grupo de hombres reconoció que son una pareja y comenzó a amedrentarlas pidiendo que se besaran y tocaran para ellos. “Querían que nos besáramos para poder vernos. Traté de desactivar la situación ya que no soy una persona de confrontación, y les dije que nos dejaran en paz porque Chris no se sentía bien”, dijo Geymonat al Daily Mail.

Pese a eso, el grupo de hombres continuó su ataque verbal y comenzó a lanzarles monedas y todo cuanto encontraban. Las víctimas denunciaron a la Policía que al menos uno de ellos hablaba español y el resto se comunicaba en ingles. “Lo siguiente que recuerdo fue a Chris en medio de ellos mientras la golpeaban”, agregó Geymonat, quien estudió medicina y nació en Uruguay.

Al ver a su pareja en peligro, la intentó apartar de los atacantes, lo que provocó que los hombres comenzaran también a agredirla a ella. Ambas recibieron fuertes golpes en los ojos y la nariz. Al salir del autobus, una patrulla de policía ya las esperaba para tomar su declaración y remitirlas en una ambulancia a un hospital. Aunque declararon que las autoridades fueron solidarias y rápidas en su accionar, este no es el primer ataque al que han sido sometidas.

“Sé que hay mucha violencia verbal todo el tiempo, y eso es lo que me hizo contar la historia. Incluso cuando llegaron estos tipos, no fue la primera situación donde hombres ven a dos mujeres besándose y comienzan a preguntar si eso es un espectáculo, No es algo aislado, es común. Nos veían como un entretenimiento, eso es lo que me enoja tanto ”, señaló Geymonat al medio de comunicación ingles.

El caso ha despertado gran solidaridad en ese país. La historia de las mujeres, conocida a través del Facebook y Twitter de Geymonat, tiene ya miles de comentarios y se ha compartido y hecho viral en todo el mundo. El alcalde de Londres declaró este ataque como “asqueroso y misógino” y señaló que los crímenes de odio contra la comunidad LGBTI “no serán tolerados”.