Los audios, de apenas 2 minutos y revelados por la cadena CNN, datan de una reunión de Trump en Bedminster, Nueva Jersey, en 2021. En ellos, el exmandatario habló sobre supuestos planes de ataque contra el Pentágono: “Estos son los documentos”, dice Trump, quien precisa que se trata de “información secreta”.

La grabación, una de las pruebas del fiscal especial Jack Smith, se realizó durante un encuentro entre Trump con un escritor, un editor y dos miembros de su equipo en el que, al parecer, el exmandatario mostró información reservada sobre un plan de ataque contra Irán.

“Tengo una gran pila de documentos, esto acaba de surgir. Miren. Me presentaron esto, esto es extraoficial, pero me entregaron esto (...) Esto fue hecho por los militares y me lo dieron a mí (...) Miren, como presidente, podría haberlo desclasificado. Ahora no puedo, ya sabes, pero esto sigue siendo un secreto”, se le escucha decir a Trump, mientras se hace evidente el sonido de los papeles.

El material evidenció que durante el encuentro el expresidente y sus asesores se mofan sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton: “Hillary imprimía eso todo el tiempo, ya sabes, sus correos electrónicos privados”, aseguró uno de los integrantes del equipo. “No, se lo enviaba a Anthony Weiner”, respondió en tono burlesco Trump, en referencia al excongresista demócrata.