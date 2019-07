Artistas llaman a protestar contra gobernador de Puerto Rico

Ricky Martin, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Nicky Jam, Ozuna, Residente y Bad Bunny, entre otros, se han convertido en el altavoz visible del escándalo político en el que está inmerso Puerto Rico.

Los artistas se suman a cientos de ciudadanos que han estado protestando desde hace cuatro días frente a La Fortaleza, sede del Gobierno, contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.

Todo el escándalo se dio tras la publicación del contenido de un chat, en el que junto a su círculo íntimo en el gobierno, se mofaban e insultaban a rostros conocidos de Puerto Rico, periodistas y líderes políticos de todas las tendencias.

Esas conversaciones, a través de la aplicación Telegram, han llevado a la peor crisis política de la isla en su historia reciente.

Para este miércoles se espera una asistencia masiva a la manifestación, a la que asistirán artistas como Residente, Bad Bunny o Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética.

“Frustrado, enojado, siento una presión en el pecho horrible, y como me puedo liberar de esta angustia es simplemente viajando a Puerto Rico y diciendo presente en la marcha (...). Vamos a caminar hasta la Fortaleza (sede del Gobierno) y vamos a dejarle saber a Ricardo Rosselló que no lo queremos en el poder, que estamos cansados y no podemos más con el cinismo”, dijo Ricky Martin en sus redes sociales.