Biden apuesta por una vicepresidenta para conquistar a los demócratas

Para que Biden o Sanders se ratifiquen como candidatos presidenciales necesitan conseguir más de la mitad de los 3.979 delegados electorales que están en juego en las primarias. Hasta la fecha han sido disputados 1.801, de los que el exvicepresidente suma 892 y el senador 741. Los restantes quedaron en manos de demócratas que salieron de la contienda.

Aún están en juego 2.178 delegados y este martes serán las primarias en Arizona, Illinois, Ohio y Florida. Este último es uno de los Estados con más delegados disponibles (248) y Biden se perfila como favorito según las estadísticas de encuestas que realizó el portal FiveThirtyEight, que indican que podría conseguir el 69 % de los votos.

Tiene la delantera. Lo que está en juego hasta julio es ratificar su ventaja sobre Sanders y medir qué tanto puede funcionarle su estrategia de haber sumado a una mujer como fórmula. Con esto, considera el profesor de relaciones internacionales de la U. Javeriana, Henry Cancelado, “trata de distanciarse de las posiciones misóginas de Trump y generar una estrategia que logre mostrar que es una opción concreta”.

El exvicepresidente se acerca a ese camino con factores a su favor como ser el candidato respaldado por el establecimiento y la cuestionada imagen de su contrincante, Sanders, quien pertenece al ala más progresista de los demócratas. Tener a una coequipera le permitirá acercar a los votantes que aún no están convencidos de sumarse a su campaña.

No obstante, en la historia de Estados Unidos esta no ha sido una fórmula ganadora. Solo en dos ocasiones, 1948 y 2008, hubo mujeres postuladas a este cargo y estas no consiguieron llegar la Casa Blanca (ver Recuadro). Sin ir muy lejos, la Oficina Oval no ha tenido una huésped entre los 45 mandatarios que suma el país.