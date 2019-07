El ascenso real del cómico Johnson, el nuevo primer ministro británico

Boris Johnson enfrentará, de entrada, el mismo problema que su antecesora, Theresa May: la falta de consenso de la política británica frente a su salida de Reino Unido (Brexit). El acuerdo con las condiciones de salida alcanzado por la anterior primera ministra, Theresa May, fue rechazado reiteradamente por el Parlamento. May no logró mediar entre los conservadores que querían una ruptura definitiva con la comunidad económica y los parlamentarios –conservadores y algunos opositores– que reconocían la importancia de plantear medidas para evitar una crisis económica. Bruselas ha dicho que el acuerdo alcanzado en 2018 con May es el definitivo. Johnson estaría dispuesto a retirarse el 31 de octubre sin intentar negociar uno nuevo.