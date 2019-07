El intrincado Brexit cambia de mando en Reino Unido

Fue alcalde de Londres entre 2008 y 2016, ministro de Asuntos Exteriores entre 2016 y 2018. Johnson dimitió a su cargo como ministro de la administración de May por diferencias sobre la visión que esta tenía de las negociaciones con la UE para la retirada de la comunidad. Este historiador y miembro de la comunidad anglicana pertenece al ala más conservadora del partido, es un euroescéptico y ha dicho que intentará que el Brexit se haga efectivo para el 31 de octubre. No tiene medida en proponer una salida sin acuerdo.

Jeremy hunt

Canciller de Reino Unido

Hunt llegó al parlamento británico en 2005. Cuando Johnson dejó su cargo de canciller, fue designado como Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido. Si bien también tiene una ideología conservadora marcada, su pensamiento es más cercano al de Theresa May. No obstante, en sus declaraciones recientes ha asegurado que el Brexit tiene que ejecutarse este año, lo que deja ver que no es fiel a la idea de que la única salida es una negociación. No tiene tanto apoyo en el partido.