El pasado 26 de diciembre Améstica confesó el crimen. Aseguró que en la mañana de ese 19 de enero estaba en su domicilio junto al “Can” y a su esposo Carlos Molnar. En un descuido, les brindó un té con Alpram –un medicamento para tratar la ansiedad–. Primero, asesinó a Carlos.

“Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero él también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Ahí es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado”, relató la condenada.

Luego, aseguró, llamó a su hermano Guillermo, productor musical, para que la “ayudara” a encubrir el doble asesinato, al simular una pelea entre el cantante y su amigo y lanzar el cuerpo del artista desde una ventana. Fueron ayudados por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin.

Natalia y Guillermo Améstica ahora deberán permanecer 25 años en prisión por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para delinquir.