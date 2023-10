El 7 de julio de 2021, Moise fue torturado y asesinado a sangre fría dentro de su casa ubicada en el sector capitalino de Pétion-ville, por un grupo de asesinos, que según el informe de las autoridades, eran colombianos en su mayoría.

La primera dama de Haití, Martine Moise, también resultó herida en ese ataque, que al parecer tuvo apoyo por parte de cómplices agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional y que supuestamente estaban encargados de la seguridad del presidente.

Con la muerte violenta de Moise aumentó la profunda crisis económica y política de Haití, que es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. De acuerdo con los datos de la página CIA World Factbook, el PIB per cápita de Haití es de US$ 2.900 al año, menos de una tercera parte del mismo indicador en El Salvador, que es de US$ 9.100.

La captura de Félix Badío ocurrió unos días después de que Joseph Joel John, exsenador de Haití, se declarara culpable ante las autoridades de Estados Unidos por haber sido cómplice para cometer el asesinato de Moise.