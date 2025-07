Caso Epstein: Ghislaine Maxwell habla con la Justicia bajo inmunidad y es interrogada sobre más de 100 personas

Maxwell fue entrevistada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien ha liderado la revisión de los archivos del caso Epstein. Su abogado, David Oscar Markus, aseguró que se le preguntó por al menos cien personas y que “no se negó a responder ninguna pregunta”.

“No hubo peticiones ni promesas”, insistió Markus. Aunque evitó nombrar a quienes se mencionaron, confirmó que Maxwell “quiere decir la verdad” y “no retuvo nada”. No se descarta que en el futuro busque un indulto presidencial, aunque por ahora no hay gestiones activas en ese sentido.