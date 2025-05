¿3.000 carros a su nombre? Hombre enfrenta casi 200 multas de tráfico tras el robo de su identidad

“No aguanta más... Estoy al límite. No puedo pensar en nada más, ni de día ni de noche. Por la noche, me despierto. Revivo mentalmente lo que pasó el día anterior porque es demasiado abrumador”, confesó el jubilado a ese medio.

Allí describe que casi todos los días recibe informes por correo provenientes de toda Francia, así como llamadas telefónicas de varias comisarías de policía. “Hoy tengo 180 multas que no me pertenecen, y usted no reacciona. Siempre me envía entradas. ¿Qué hago, señora?”, agrega Christian.

El reportaje, además, expone el nivel de vulnerabilidad que pueden tener nuestros datos en la web. “Podría fácilmente robarles la identidad a estas personas. Para ellas, el mayor problema es que quizá ni siquiera sepan que sus datos están en internet”, dice un “ciberinvestigador” consultado por TF1.

Las autoridades estarían estudiando el caso, pues fue reciente el robo de la identidad de la presunta víctima, hace algunos meses.