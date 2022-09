Fue tal el revuelo que el mandatario colombiano Gustavo Petro cruzó la línea de la diplomacia apuntando que la decisión democrática del pueblo chileno “revivió a Pinochet”, apunte que le causó un caudal de críticas por dejar en entredicho la determinación que otro pueblo soberano tomó en las urnas.

Petro, lejos de recular, insistió en su hipótesis apuntando que “Pinochet esta en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una constitución aún vigente”.

En Chile, por el contrario, no reflexionan si el dictador vive o no con esa Constitución, si no que todas las fuerzas políticas se pusieron manos a la obra para buscar un acuerdo sobre el cómo convocar a otro proceso.

Y es que la discordia en la sociedad chilena no estaba centrada en si mantener en vigor o no el texto actual, sino en el cómo modificarlo y qué aspectos debía tener la versión para el siglo 21.

Es más, en el plebiscito de entrada que se celebró en octubre de 2020, el 78,28% de las personas estuvo de acuerdo en renovar el texto (ver gráfico). Esa proporción de votantes que apeló por el sí hace dos años es superior al 61,86% de quienes este 2022 rechazaron el texto que redactó la Convención, un compendio de 178 páginas que ya fue archivado.

Entonces, lo que viene para Chile es delinear la hoja de ruta para la redacción desde cero de una propuesta de constitución que tendrá que ser sometida a plebiscito. Ese proceso comenzó este lunes y tardará hasta dos años más, copando la agenda del gobierno de izquierda al que le quedan tres años y medio en el poder.