Mientras las autoridades chilenas tratan de esclarecer la muerte de Lindsay Stephanye Utima Astaizan, una joven colombiana que cayó desde un piso 14 en Santiago de Chile, su familia pide ayuda para repatriar su cuerpo.

Utima Astaizan tenía 22 años y en octubre del año pasado viajó desde Palmira (Valle) hasta la capital chilena en busca de oportunidades. Allí se estableció en un apartamento en compañía de su pareja sentimental y de su hijo de dos años.

Lea más: Hay al menos 2.300 mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá

“Yo no he recibido ningún tipo de información de las autoridades. Pero sí sé que están investigando a la pareja sentimental. El chico me dijo que lo estaban investigando a él, porque ya estaba demandando por agresión, ellos, tenían una vida complicada, en los pocos meses que estuvieron allá peleaban, la última vez la agredió bastante”, señaló María Edith Astaiza en diálogo con RCN Radio.