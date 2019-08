Corea del Norte dispara proyectiles no identificados

Corea del Norte disparó dos “proyectiles no identificados” en las primeras horas de este el sábado (que ya comenzó a ese lado del planeta) hacia el mar de Japón, anunció la agencia surcoreana Yonhap, después de que el lunes pasado comenzaran los ejercicios militares anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur, denunciados por Pyongyang.

El martes, Pyongyang había disparado otros dos proyectiles, incluso, las inteligencia surcoreana dice que se trata de la quinta ronda de lanzamientos desde el 25 de julio pasado.

Estos nuevos “proyectiles” fueron lanzados desde los alrededores de la ciudad de Hamhung (noreste) hacia el mar de Japón, indicó Yonhap. “El ejército está supervisando la situación en caso de disparos adicionales”, dijo el Estado Mayor surcoreano citado por la agencia.

Trump está de acuerdo con Kim

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincide con las críticas de Kim Jong Un a los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, tras recibir una nueva carta del líder norcoreano.

“Recibí una estupenda carta de Kim Jong Un ayer”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Fue una carta muy positiva”.

Kim “no estaba contento con los ejercicios militares”, agregó sobre el contenido de la misiva, en la que el líder norcoreano le explicó que Pyongyang realizó pruebas de misiles en respuesta a esas maniobras.

“No me han gustado nunca tampoco”, aseguró Trump sobre los ejercicios. “Nunca he sido fanático. ¿Y saben por qué? No me gusta pagar por eso”, dijo Trump.