La economía, normalmente difícil, bordea ya el abismo. Ante la obligada escasez del turismo, una de sus mayores fuentes de ingresos, el PIB de Cuba decreció en 2020 un -11 %. En un intento por reactivar la economía, el Gobierno llevó a cabo desde inicios de 2021 un plan en el que quintuplicó el salario mínimo hasta 2.100 pesos cubanos (87 dólares), lo que disparó el costo de vida. Según calculan páginas especializadas como The Economist Intelligence Unit, la inflación cubana podría alcanzar un mínimo de 500 % durante 2021.

“Hay un desabastecimiento general. Desde las 6 a.m hasta las 6 p.m haciendo colas para ponerle algo de comida a los hijos. El gobierno pone restricciones a los intentos de la gente por sobrevivir”, anota Diversent, “¡las multas son más altas que el salario básico! Ocho mil pesos si te cogen vendiendo sin licencia, a gente empobrecida. Es insostenible”.

“Las calles fueron entonces por fin de todos los cubanos”, señala Rafael Gordo, periodista local, “normalmente, y ante este tipo de situaciones, el gobierno intenta buscar primero una solución que deje su imagen bien parada. En esta ocasión, lo primero que hizo Miguel Mario Díaz-Canel fue ir a San Antonio de los Baños”.

El presidente arribó con su comitiva. “La situación energética parece que fue la que levantó aquí algunos ánimos”, señaló en tono aparentemente tranquilo frente a la prensa, reconociendo los cortes de luz de hasta 6 horas al día que afectan a esa población como a otras regiones. Con el paso de las horas, el tono fue cambiando.

Casi a su regreso inmediato a la capital, Díaz-Canel se dirigió a la Nación, calificando las manifestaciones de “provocaciones de la contrarrevolución”, antes de exhortar: “A la calle los revolucionarios”.

Represión

De repente, la lucha ya no solo fue en las calles. Como la red interconectada que es, internet se tornó en ese conducto nervioso que atizó la rabia. Videos y hashtags inundaron la isla.

“En la década de los 90 no había ni siquiera línea de teléfono. La situación de cada cubano era eso, de cada uno, algo que no pasaba del marco de cada comunidad”, dice Diversent, “pero ya cuando tú te empiezas a enterar que la situación que vives es la misma que se vive desde Guantánamo, te das cuenta que no es debido a tu mala suerte. Si todos estamos mal, la responsabilidad no puede ser nuestra”.

Antes de las calles, las redes sociales fueron el escenario de encuentro de los cubanos. “Sin internet, lo que pasó no hubiera podido pasar”, zanja Gordo. Tan consciente fue el Gobierno de aquello, que una de sus primeras medidas fue bloquear el acceso a la red. Según confirmó el observatorio global de internet, NetBlocks, las redes sociales y las plataformas de mensajería en Cuba se interrumpieron desde el 12 de julio.

“Las métricas muestran que las plataformas de comunicaciones WhatsApp, Facebook, Instagram y algunos servidores de Telegram, están interrumpidos en ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba), incluida Cubacel, la red celular operada por la única empresa de telecomunicaciones de Cuba”, señaló en una nota pública. Del cerco, que aún se mantiene, se huye a través de VPN (tecnología de red privada) o a través del teléfono fijo, como logró comunicarse Diversent con su madre.

“Ella es una mujer de 60 años, con discapacidad física. No ha salido de la casa. Tiene mucho miedo”, detalla la activista. Este lunes las calles de La Habana y de los grandes centros urbanos de la isla amanecieron militarizados. El velo en las comunicaciones sume también en la oscuridad las cifras de la represión. El Gobierno no clarifica aún capturados, heridos y mucho menos muertos. Desde el exilio, organizaciones cubanas hablan de más de 60 desaparecidos (que es probable que estén capturados), decenas de heridos e incluso la posible existencia de víctimas fatales.

“Algo que me sorprendió es que en las protestas hubo gente joven y también personas que ya vivieron la crisis de los años 90, con la caída del campo socialista”, dice Diversent, “a ellos, 30 años después, les vuelve a pasar lo mismo. La gente ya no quiere pasar por eso otra vez. Es la misma generación a la que le pasa lo mismo dos veces. ¿Y el avance?”. La ruptura es por todas las bandas.

Los cubanos que nacieron después de los años 90, los hijos de esa gran crisis, no conocieron los primeros años de la revolución, cuando se conservaba aún el mito. “Esos sí que no tienen compromiso”, finaliza Diversent. Son los jóvenes que se sienten tal vez más representados en consignas como las del grupo musical Gente de Zona que, negándose a la patria o muerte de Castro, prefirieron cantar “Patria y vida”.