Cumbre de cambio climático será en España

La crisis social que desde hace dos semanas vive Chile, llevó al presidente Sebastián Piñera a cancelar la realización de la COP 25 en el país sudamericano. Esta medida no solo perjudicó al país austral sino que aplazó importantes medidas contra el cambio climático.

“Esta reunión es clave a nivel mundial para llegar, con los próximos compromisos, a la Cumbre Climática de 2020”, señala Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, pues los compromisos asumidos en 2015, que a decir del experto son “poco ambiciosos” y “no se están logrando”, vencen el próximo año.

Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente de Colombia, explicó que “las metas voluntarias nacionales no nos ubican en la senda de no incrementar la temperatura del planeta en 1.5 grados centígrados, sino en camino de 2 o 3 grados, lo cual ya se ha dicho no es suficiente”. Por ello, la COP 25 tiene el gran reto de aumentar la ambición en la lucha contra el cambio climático.

A nivel latinoamericano, durante la COP de Chile debían negociarse acuerdos para detener la degradación de los bosques y restaurar grandes superficies boscosas. También se debía llegar a acuerdos para la protección de los océanos. Todas estas demandas “continúan estando presentes puesto que las urgencias mundiales siguen tan urgentes como hace una semana o un día”, dice Bosshard.