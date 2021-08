“El camino es de barro. Yo subía y bajaba desde montañas muy altas. Encontré personas sin familia que buscaban ayuda. No hay comida, no hay nada. Vi muertos”. A *Joicin el recuerdo le pesa. La memoria de los seis días que pasó caminando en la selva del Darién está contenida en sus pies, en ese dolor que persiste, en esas futuras cicatrices. La hinchazón ha bajado, pero algunas heridas no han curado. Al bloque de 575.000 hectáreas de bosque le dicen “tapón”, eso que “impide” o “dificulta” el paso de algo. Entre Panamá y Colombia, el Tapón del Darién es una de las fronteras más categóricas de América Latina: a diferencia de la mayoría, que separan, pero también unen, la del Darién solo quiere dividir. A este lado, Colombia y Sudamérica; al otro, Panamá y Centroamérica.

En los acantilados de la espesa selva que supera los 30 grados se van perdiendo vidas sin que nadie las cuente. De allí solo escapan sobrevivientes con traumas y fragmentos de historias.

“Los que logran cruzar lo hacen con los pies destrozados, con la piel comida por insectos”, describe Lali Cambria, responsable de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras. Ella estuvo durante julio en Bajo Chiquito, localidad panameña a donde primero llegan los migrantes que atraviesan el Darién. Mientras Necoclí sufría el represamiento de más de 12.000 migrantes como Joicin, de los que aún continuaban poco más de 3.000 en territorio colombiano hasta el pasado miércoles, Bajo Chiquito acogía lo que apenas quedaba de quienes lograban superar la selva.

“Llegan aterrorizados. En su ruta han visto gente ahogada, personas que han caído por despeñaderos; gente herida que no puede continuar caminando y a la que ellos no pueden ayudar porque es una carrera por la supervivencia”, dice Cambria, “un migrante llamó al Darién un lugar de mil y un demonios”.

Las razones de la crisis

Antes siquiera de entrar a él, el Darién ya es sinónimo de pérdida. “Yo pagué guías: 120 dólares para pasar de Chile a Bolivia, 50 dólares para llegar a Perú, 125 dólares para entrar a Ecuador, y de ahí a Colombia, 225 dólares. Siempre dice uno ‘para Necoclí’”, cuenta Joicin, “en todos lados me detenían en las carreteras. Me pedían los documentos, pero no querían los papeles, querían dinero, cinco o diez dólares”.