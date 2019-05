Diálogos en Nicaragua, rotos como su democracia

La razón: no hay acuerdo para que frene la represión y la oposición no dejará de encontrar en la calle un escenario para mostrar el descontento que se tiene contra el régimen de Daniel Ortega .

En Nicaragua no prospera el diálogo entre gobierno y oposición, pese a que en la última semana han sido liberados 100 presos políticos que habían sido capturados por hacer parte de las constantes movilizaciones que se registran en este país desde abril del año pasado.

El pulso no ha rebajado. Aunque la oposición y la Alianza Cívica nicaragüense vio como un paso adelante la liberación de los presos políticos, recordó que no están libres del todo y, además, la cifra podría llegar a 600. Cuando se dice que no están del todo libres, se refieren a que se mantienen bajo prisión domiciliaria y bajo supervisión del régimen.

El excandidato presidencial Edmundo Jarquin, en diálogo con EL COLOMBIANO, explica que, naturalmente, como en todo proceso de diálogo hay avances y retrocesos, pero que, en este caso, son más evidentes los retrocesos.

“La Alianza Cívica dijo que no volverá a sentarse en el proceso de negociación, mientras no se libere a la totalidad de los presos políticos, que es el tema de discusión”, sostiene Jarquin, al explicar que hay otra preocupación, además de la cifra: el régimen dice que son 132 presos políticos y la Alianza dice que son alrededor de 600. Es decir, la diferencia es de 468 casos.

“Se tendría que conciliar y revisar la cifra definitiva, porque si no cuadra, quiere decir que están desaparecidos, exiliados, escondidos” o, en el peor de los casos, muertos.

Aquí la tarea también estará en las manos del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), que ha estado al tanto de la situación.

Dora María Téllez, historiadora y opositora nicaragüense, señala que todo esto se da por la “falta de voluntad política de Ortega”. Además, sostiene que los ejemplos claros de los incumplimientos están en que, ante una movilización llega la represión.

“Ni siquiera La Prensa y Nuevo Diario (periódicos de ese país) pueden sacar el papel, que lo tienen (desde noviembre pasado) en las aduanas, y aún hay periodistas que, por el simple hecho de hacer su trabajo, están en la cárcel”, agrega Téllez.