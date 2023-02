“Daniel Ortega no será perpetuo”: Max Jerez

¿Cómo se enteró de que los iban a excarcelar?

“Nunca tuvimos la oportunidad de saber que seríamos liberados. Solo supimos que nos excarcelaban cuando llegamos a las escaleras del avión. Ese fue el único momento en el que supimos que íbamos a otro país”.

¿Les dijeron que se alistaran que los montarían a un bus? ¿O cuál fue la señal que les dieron?

“La única señal fue quitarnos los uniformes y ponernos ropa civil. No hubo más información, simplemente nos asignaron números de buses y cada quien debía buscarlo. Salimos en dirección a un destino que desconocíamos hasta que llegamos al aeropuerto y nos informaron que nos llevaban a Estados Unidos”.

Estamos hablando de una dictadura. ¿Tuvo miedo cuando les pidieron ponerse de civil y montarse a un bus sin rumbo fijo?

“Había mucha incertidumbre, pero conservábamos la esperanza de que se tratara de nuestra liberación”.

¿Por qué?

“Sentimos que había mucha solidaridad nacional e internacional sobre la situación de los presos políticos en la dictadura de Daniel Ortega. Es un tema insostenible desde el punto de vista político y asumíamos que una de las opciones era ser liberados, sin embargo, muchos pensaron que nos estaban trasladando a otro sistema penitenciario. Gracias a Dios esta fue la opción que sucedió”.

¿Con quién estuvo en ese momento?

“Nos agruparon y ahí pude compartir con personas a las que solo les había escuchado la voz en la cárcel porque no había otra forma de comunicarse. Éramos jóvenes, sacerdotes, empresarios, un grupo muy diverso”.

Usted está libre, pero desterrado. ¿Se considera un preso de conciencia?

“No estoy dispuesto a desistir de la lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. Voy a seguir sumando esfuerzos para que nuestro país tenga libertad, justicia y democracia. El pueblo nicaragüense necesita encontrar una salida políticamente viable para resolver de una vez por todas estos problemas. No me siento desmoralizado por el hecho de que la dictadura me haya dicho que no tengo derechos como nicaraguüense porque mi patria está en el corazón. Aunque ellos digan que han retirado mis derechos perpetuos, creo que lo único que no va a ser perpetuo en Nicaragua es la dictadura”.