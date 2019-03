Dudas por llamas en ayuda humanitaria

T he New York Times publicó este domingo un reportaje que, basado en imágenes inéditas, muestra que la Guardia Nacional Bolivariana no sería la responsable de incinerar varias toneladas de ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero, como se indicó inicialmente.

Otra anomalía que denuncia el medio tiene que ver con que en esas ayudas humanitarias no irían medicinas, como también se dijo desde el comienzo. “La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el principal proveedor de la ayuda en el puente, no incluyó la medicina entre sus donaciones. Un alto funcionario de la oposición en el puente ese día le dijo a The New York Times que el envío quemado contenía suministros médicos como mascarillas y guantes, pero no medicamentos”.

Ante las inquietudes enviadas al gobierno norteamericano, las respuestas se enfocaron que “los testimonios de testigos presenciales indican que el incendio comenzó cuando las fuerzas de Maduro bloquearon la entrada”.

El gobierno de Colombia no se ha pronunciado sobre lo expuesto por el diario.