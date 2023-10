El funcionario estadounidense indicó que posiciones como las del presidente colombiano, y de otros mandatarios del mundo que no rechazan de manera tajante la ofensiva de Hamás, no ayudan y no muestran la realidad de lo que está sucediendo en ese conflicto. “Israel tiene todo el derecho a defenderse, el terrorista que llevó a cabo este ataque debe rendir cuentas. Esperemos que nuestros socios israelíes coordinen su respuesta con el derecho internacional”, afirmó Patel.

Rubio y Macías disfrutaban del festival musical de Supernova. Los asistentes se preparaban para el final de las festividades. Eran las seis de la mañana cuando inició la ofensiva de Hamás.

Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de algunos cadáveres que permanecen sobre el lugar. Los extremistas lanzaron misiles y disparos a los asistentes a la fiesta. La joven Rubio, en medio del ataque, alcanzó a comunicarse con su papá y le dijo que estaba intentando llegar a un búnker para encontrar refugio.

“El sábado a las siete y cuatro de la mañana mi hija me llamó. Yo contesté. Me dice: ‘Papi estamos en guerra’. Yo no entendí. Me dijo: ‘Voy a buscar un búnker’. Y se acabó toda la conversación”, narró Julio Rubio, padre de la joven a Caracol Radio.