Este sábado 11 de septiembre la ciudad de Nueva York conmemora dos décadas después del atentado del 11 de septiembre. A la solemne ceremonia en el lugar en el que estaban las Torres Gemelas acudieron algunos de los familiares de las cerca de 3.000 víctimas, así como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los exmandatarios Barack Obama y Bill Clinton.

Siga el minuto a minuto de los hechos.

10:10 a.m.

Desde Shanksville, Pensilvania, la vicepresidenta Kamala Harris les dio sus condolencias a las víctimas. “Después de ese 11 de septiembre nos dimos cuenta de que el temor tiene la capacidad de dividirnos”, señaló Harris, quien hizo un llamado a la unidad. “Debemos mirar al futuro, debemos pensar en la reconstrucción de nuestro futuro”, dijo la funcionaria.

09:45 a.m.

“Ese día nos dimos cuenta de que somos un pueblo frágil, pero también un pueblo valiente”, aseguró el expresidente George Bush, quien tuvo su mandato entre 2001 y 2009 y viajó hasta la ciudad de Shanksville. En esa zona se estrelló otro avión, el vuelo 93 de United Airlines, ese 11 de septiembre de 2001.

09:28 a.m.

Hubo un minuto de silencio para recordar la caída de la Torre Norte, que fue la primera en ser impactada por uno de los aviones que se estrellaron ese día en Nueva York.

08:55 a.m.

El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, y el jefe del Estado mayor del país, Mark Milley, hablaron en este acto frente al edificio de Arlington (Virginia), dentro de las conmemoraciones del vigésimo aniversario de los ataques del 11-S. Además, aprovecharon para rendir homenaje a los 2.461 soldados estadounidenses que han fallecido en Afganistán durante los veinte años de guerra en ese país.

08:37 a.m.

Se recordó la caída del vuelo 77 de American Airlines, que chocó contra el edificio del Péntagono, en Washington.

07:45 a.m

El músico Bruce Springsteen interpretó la canción ‘I’ll see you in my dreams’ en homenaje a las víctimas.

07:03 a.m.

Se recordó el choque del segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, que chocó contra la torre sur del World Trade Center.