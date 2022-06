Estados Unidos recibe esta semana la Cumbre de las Américas con varias sillas vacías. La determinación de la administración de Joe Biden de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela reabrió un viejo debate en la región sobre el manejo de las relaciones diplomáticas con los regímenes cuestionados.

La Cumbre de las Américas se celebra desde este lunes 6 de junio y hasta el viernes 10, contará con la participación de varios presidentes de la región, como Iván Duque, pero también tendrá ausencias como la del mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien no viajará a Los Ángeles por sus diferencias con la lista de invitados.

El evento ha suscitado comentarios desde diferentes frentes. Michael McKinley, exembajador de Estados Unidos en Colombia, aseguró en La W Radio que los países llegan a esta cumbre “con ciertas diferencias que son muy evidentes”,

“El mundo ha cambiado y una posición tajante de un lado u otro ya no corresponde a la realidad geopolítica que vivimos. Estados Unidos sigue con su posición sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero es evidente que el resto de la región no piensa igual. No habrá más cumbres sino se reconoce que en la región hay otra opinión”, afirmó.