Trump, ¿libre de culpas por la trama rusa?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sale fortalecido de la investigación sobre la trama rusa.

El fiscal general de EE. UU., William Barr le envió el domingo pasado un documento al Congreso explicando que el presidente republicano no estaría implicado en ninguna conspiración con Rusia en las elecciones de 2016.

Las declaraciones de Barr, basadas en la investigación del fiscal especial Robert Mueller (aún no publicada), le darían un giro a la investigación de la trama rusa.

Trump y sus aliados anunció el lunes que los que lo acusaron deberán rendir cuentas.

En la mira de Trump estarían los diarios CNN y The New York Times, quienes han investigado a fondo la implicación del Kremlin en la campaña del presidente republicano en 2016.

Una investigación aún desconocida

Ante la arremetida de Trump, los demócratas reaccionaron: “Lejos de la ‘exoneración total’ reivindicada por el presidente, el informe Mueller no lo declara claramente inocente”, dijeron los congresistas Jerrold Nadler, Adam Schiff y Elijah Cummings.

Junto a otros tres colegas, reclamaron en carta al secretario de Justicia la “comunicación al Congreso de la totalidad” del informe de Mueller, así como los documentos en los que se apoyó, “de aquí al 2 de abril”.

Trump no descartó esa posibilidad. “Depende del secretario de Justicia. No me plantearía ningún problema”, dijo.

Mueller puso fin a sus investigaciones tras 675 días de una investigación que mantuvo al país en vilo.

La acusación de “colusión” no fue utilizada ni una vez en contra de las 34 personas involucradas en este proceso, entre las cuales había seis colaboradores cercanos a Trump.

Esta investigación sí le significó una espectacular caída en desgracia al exjefe de campaña de Trump Paul Manafort y a su exabogado personal Michael Cohen, condenados a penas de cárcel por malversaciones y declaraciones falsas.

Una pregunta que quedó en el aire es si el presidente piensa utilizar el perdón presidencial para algunos de sus excolaboradores. Todavía no hay ninguna discusión sobre el tema, aseguró este lunes su portavoz.