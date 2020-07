El principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU, Anthony Fauci, avisó este martes de que el número de nuevos casos diarios de coronavirus en el país podría pasar pronto de 40.000 a 100.000, en una tendencia que consideró “preocupante”.

“Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado”, dijo Fauci, que dirige el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU. y forma parte del grupo...