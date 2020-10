El gobierno de Estados Unidos iniciará este martes un proceso judicial contra Google por infracción de la ley de competencia, acusada por Washington de mantener su posición de control en el campo de la búsqueda y la publicidad en internet, dijo a la AFP una fuente judicial cercana.

Los diarios The New York Times y The Wall Street Journal informaron que la demanda será la más grande presentada por el gobierno federal estadounidense contra uno de los gigantes tecnológicos estadounidense en dos décadas....