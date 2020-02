Facebook y Twitter se niegan a borrar video de Donald Trump

La líder demócrata en la Cámara de Estados Unidos, Nancy Pelosi, perdió la batalla con Facebook y Twitter al ser negada su petición de borrar el video que el presidente Donad Trump subió a sus cuentas, y en el que se observa a Pelosi rompiendo el discurso de Trump en varias oportunidades tras la intervención del mandatario en el Estado de la Unión.

El principal argumento de la política estadounidense es que el video fue editado en su contra y utilizado por Trump para engañar y mentir al pueblo estadounidense.

Precisamente en las imágenes, que tienen una duración de cinco minutos y se titulan “Poderosas historias estadounidenses destrozadas por Nancy Pelosi”, se observa a la demócrata rasgar el discurso del presidente Trump cada vez que este le hacía un homenaje a veteranos de guerra, viudas, estudiantes, entre otros. En la realidad, la líder política solo rompe los papeles una vez cuando el jefe de estado termina su discurso de Estado de la Unión.

Las razones de Facebook para no borrar el video del presidente Donald Trump, según lo publicó la cadena NBC, es que lo publicado por el mandatario no viola nuestras políticas. “Las políticas de la compañía contra el video alterado se refieren específicamente al video que ha sido editado para que parezca que una persona dijo algo que no dijo o hizo algo que no hizo”, afirmó el vocero de Facebook, Andy Stone a la cadena estadounidense.

Por su parte Twitter le afirmó al mismo medio de comunicación que revisará si el contenido ha sido “editado sustancialmente de una manera que altere fundamentalmente su composición, secuencia, tiempo o encuadre”.

Ante la posición de Facebook y Twitter, Drew Hammill, quien es la mano derecha de Pelosi afirmó en sus redes sociales que “el último video falso del Presidente está deliberadamente diseñado para engañar y mentir al pueblo estadounidense, y cada día que estas plataformas se niegan a eliminarlo es otro recordatorio de que se preocupan más por los intereses de sus accionistas que por los intereses del público”.

Por el momento, el video de Donald Trump sigue en las redes sociales y solo en Twitter, por ejemplo, ya cuenta con más de 51 mil retweets y más de 163 mil likes.