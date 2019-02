“Es un racista y un tramposo”, las revelaciones del exabogado de Trump

Michael Cohen, el antiguo hombre de confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reveló este miércoles durante sus declaraciones ante el Congreso de EE. UU. como la nueva mayor amenaza del mandatario republicano.

En la audiencia acusó a Trump, entre otras cosas, de estar al tanto de las filtraciones que hizo Wikileaks de varios correos del partido demócrata que terminaron favoreciéndolo en las elecciones de 2016.

Cohen fue condenado en diciembre a 3 años de cárcel por cubrir las espaldas de Trump durante la campaña presidencial, mintiendo ante en Congreso de EE. UU. y pagando a dos mujeres para que no revelaran sus relaciones extramatrimoniales con el hoy presidente.

Este miércoles dijo ante el Legislativo: “Me avergüenzo de haber elegido ocultar los actos ilícitos del señor Trump en lugar de escuchar a mi propia consciencia”.

Racista, estafador y tramposo

Cohen no ahorró calificativos para su antiguo jefe. Lo acusó de racista y señaló varios comentarios del presidente republicano. “Una vez me preguntó si podía nombrar a un país dirigido por una persona negra que no fuera un ‘agujero de mierda’. Esto fue cuando Barack Obama era presidente”.

Además, señaló que Trump le pagó para que amenazara a las instituciones donde estudió, tanto la secundaria como la universidad, para que no revelaran sus calificaciones y, en varias ocasiones “Trump inflaba sus activos totales”, para figurar entre las personas más ricas de la revista Forbes.