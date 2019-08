Fórmulas que reeligen presidentes en EE. UU.

El director del departamento de Ciencia Política de la U. de la Sabana, Cristian Rojas, señala que la tensión que ahora mantiene Trump con Irán en Medio Oriente no es comparable con la que se tuvo con Irak. “Son enemigos diferentes. Irán no es un adversario al que se puede invadir, derrotar y por lo menos expulsar a los actores del gobierno fácilmente. Entrar a ese país no sería una campaña militar tan sencilla como la que se vivió en Irak”, comenta. En las últimas semanas se han dado tensiones militares entre ambas partes en el Golfo Pérsico, en las que también participa Reino Unido.