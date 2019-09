Johnson choca contra su Brexit

Es por esto que la oposición consolidó una maniobra creando una ley que prohibirá a Johnson realizar ese Brexit duro (ver recuadro). Los efectos de esa norma se traducen en que el primer ministro queda obligado a renegociar el acuerdo del retiro con la Unión Europea, buscando un tratado que aprueben ambas partes. Si no lo logra, por ley estaría obligado a pedir una prórroga.

Entre el público, la exprimera ministra que este expulsó de los conservadores, Theresa May, reía junto a otros diputados exiliados que ahora se sientan en el costado dedicado a los laboristas. Johnson sumaba otro fracaso y la sentencia de que, por ahora, el país solo tendrá nuevas elecciones en 2022.

Al final de la jornada, el que era su as bajo la manga se convirtió en el chiste del día: solo 56 diputados votaron a favor, mientras 299 rechazaron la medida y el resto de los 650 miembros se abstuvieron. Cuando el presidente del la Cámara de los Comunes, John Simon Bercow , leyó ese resultado, los diputados no contuvieron la risa y el bullicio que tanto caracteriza al cónclave hizo que el debate pareciera un circo en el que Johnson era la atracción principal.

Pero la odisea para cumplir el sueño conservador no termina ahí. Contra las cuerdas, sin mayoría en el Parlamento y con el cronómetro que él mismo puso que empieza a jugar en su contra, Johnson pidió que se efectúen elecciones el 15 de octubre: un día después de que vuelve a comenzar la actividad parlamentaria y dos semanas antes de la fecha del Brexit.

Reino Unido está ante una situación de “muchísima incertidumbre y de una insistencia de Johnson en mantener la opción de una salida sin acuerdo”, así lo explica el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Sebastián Bitar. No obstante, la Cámara de los Comunes ya frenó lo que, a su juicio, era el peor escenario: la convocatoria a elecciones.

Lo que sigue para el primer ministro es acudir a Bruselas para renegociar, otra vez, el acuerdo que ya la Unión Europea aprobó. Una tarea cuesta arriba porque desde junio pasado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que el tratado de salida está cerrado y que no renegociarían con el sustituto de May.

Johnson siempre alegó que, si se aprobaba esa ley, su diálogo con Bruselas sería más complicado porque en la comunidad ya tendrían la convicción de que sería él quien necesitaría ceder, y no el resto de los 27 Estados que seguirán en la organización. Como si esto no le cerrara el cerco, los países del grupo están próximos a un cambio de mando en las autoridades europeas y nuevos rostros tomarán posesión en noviembre.

Esto implica que Johnson tendrá que negociar con líderes salientes. Y, si no consigue ese nuevo pacto, incumplir su promesa de campaña de efectuar, sí o sí, el Brexit el 31 de octubre. Todo porque con la nueva ley tendría que pedir una prórroga desde esa fecha hasta enero de 2020, para seguir intentando lo que sus dos antecesores David Cameron y May no alcanzaron: un acuerdo que aprueben ambas partes.

Si lo consigue, cumpliría la estrecha decisión que el pueblo tomó en junio de 2016 y que aún está en e limbo .