”Dos días antes habían tratado de matarlo. Eso nunca se ha dicho. Dos días antes, un grupo de delincuentes contratado por Iván Duque de Colombia intentó matar a Alex Saab en su casa, en Caracas. Salvó su vida milagrosamente”, explicó el mandatario venezolano en una entrevista para Ignacio Ramonet, periodista español de ‘Le Monde Diplomatique’.

Al respecto, Iván Duque rechazó esos señalamientos a través de su cuenta X desde donde dejó entrever su molestia con Maduro y se refirió a la captura de Saab como un plan exitoso.

“El imbécil dictador de Venezuela lanza acusaciones sin razón y sin sentido de atentados contra su lavador de dinero, Alex Saab. Ese delincuente fue capturado por los EE.UU. y las pruebas en su contra son contundentes. Que lo hayan liberado para un intercambio de prisioneros, es una realidad, pero las pruebas de Saab y su relación con la narco -familia dictatorial de Venezuela son incontrovertibles”, señaló Duque.

Y es que durante la entrevista, el mandatario venezolano también aprovechó para tratar de sacar en limpio a Saab, quien al momento de su captura portaba un pasaporte diplomático venezolano para los diferentes proyectos de ese Gobierno. Maduro destacó su trabajo, tanto así que comparó a Saab con Che Guevara.

“Luego él, con el empuje que lo lleva, porque es un hombre emprendedor, de empuje, de iniciativa, yo diría que temerario, te diría que Alex Saab tiene la temeridad de un Che Guevara de enfrentarse a los riesgos y a los peligros, se fue. Iba para Irán ¿A qué iba a Irán? A garantizar la gasolina por un año para Venezuela, 2020-2021, mientras recuperábamos la refinería. ¿A qué iba a Irán? A conseguir medicinas trianguladas desde Irán. Y en el trayecto lo capturan, lo secuestran sin ningún tipo de elemento”, dijo Maduro.

En esa intervención, Maduro añadió que Saab fue detenido en 2021 sin “ninguna orden de captura internacional”.

“Él tenía la protección de un pasaporte diplomático, funcionario diplomático de un gobierno legítimo, reconocido por la Organización de Naciones Unidas. Cuando lo secuestran, violan las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo, algo muy grave. Y luego, bueno, todo lo que ya se conoce: las torturas...”, señaló Maduro.

Pero el exmandatario Iván Duque también rechazó esas declaraciones e incluso explicó que “la captura de Alex Saab fue un éxito de colaboración entre muchos países y ese fue siempre el objetivo”.

En la entrevista, Maduro también negó los señalamientos de que Saab fuera su testaferro. “Jamás he tenido un testaferro. Jamás he tenido una cuenta bancaria en el exterior. Jamás he tenido empresas, propiedades, ni las quiero tener en mi vida, jamás”.

Y en esa misma línea, en su respuesta en redes sociales, Duque le pidió explicaciones sobre presuntos pagos a Iván Mordisco por los atentados en Cúcuta.

Maduro, por su parte, cerró su intervención defendiendo que la liberación de Saab fue justa y exitosa.

“Con la prudencia del caso, con la diplomacia del caso logramos liberar de manera milagrosa a un hombre inocente. Y en el canje entregamos a un conjunto de convictos y confesos terroristas que habían cometido delitos y crímenes en el país, convictos y confesos. Fue el precio que pagamos por el secuestro. Por la libertad del secuestrado. Y creo que valió la pena ampliamente”.