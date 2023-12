El empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, habló este jueves en un pódcast con el mandatario venezolano sobre las “torturas” y malos tratos que sufrió durante los más de tres años que estuvo detenido entre Cabo Verde y Estados Unidos.

“La segunda noche (en Cabo Verde) empieza la tragedia: golpes, yo llegué a tener casi todo el cuerpo morado, me cortaron los brazos (...) me echaban alcohol, agua, me ponían la lámpara en la cara”, relató Saab, liberado la semana pasada en un canje por “presos políticos” entre Venezuela y Estados Unidos.

“Me tumbaron tres dientes (...), me dieron durísimo”, siguió Saab, quien fue detenido en junio de 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021 para ser enjuiciado por acusaciones de lavado de dinero.