El kiosco de “La Esperanza” es un bálsamo para los migrantes

Hace unos días atrás, recordó, llegó a abrir el kiosco a las 5:00 a.m. y se encontró con más de 100 personas, entre ellos 17 niños. “Cuando vi a tanta gente no sabía qué hacer, estaban ahí en el piso con hambre. Le dije a mi hijo que descargara los termos de café que traíamos para la venta y los panes para repartirlos, hicimos lo imposible para que todos tuvieran un bocado”. En el local tampoco faltan los medicamentos.

No recibe ayuda de entidades ni de particulares, salvo algunos casos en los que le aportan una bolsa de café, panela o ropa. Sus acciones son gratuitas y movidas por la voluntad y un buen corazón. “Una pareja que vino de Canadá me trajo un mercado grande que nos duró 20 días”.

“Empecé a ver que pasaban muchos. Un día le pregunté a uno por qué salían y me dijo que la situación estaba muy difícil, que allá había comida pero que todo era muy caro. Le pregunté que por qué no me dejaba el recuerdo de todo el grupo que lo acompañaba en un papelito con algo escrito y así se comenzó”, relató Marta, señalando los cientos de mensajes que adornan su lugar.

La llegada de los caminantes por la frontera no se detiene. Carolina Domínguez habló con EL COLOMBIANO en las cercanías de “La Esperanza”.

Llegó desde Puerto Cabello (Venezuela) hasta la frontera, luego de 18 horas de trayecto en un viejo bus. En San Antonio del Táchira cruzó el puente Simón Bolívar y desde allí, dice, emprendió “la mayor aventura de mi vida”.

A pie, bajo un intenso Sol y temperaturas que rondan los 38 grados Celsius, la mujer de 48 años, inició el recorrido de 527 kilómetros, desde La Parada (Villa del Rosario), hasta Zipaquirá, en donde aspira establecerse. Va con sus dos hijos, de 24 y 19 años, y tres nietos, de seis, cuatro y dos años.

“Haremos el trayecto con lo que demos, si sale aventón lo agarramos, sino a pata. El riesgo vale porque allá no hay solución”, comenta Carolina, mientras recuerda que la comida se consigue, pero “si hay desayuno, no hay almuerzo ni cena”.

Mientras relataba lo difícil que resulta vivir en su país, su hija Nazaret se aparta a un lado de la carretera y sobre un andén, se sienta y amamanta al menor de los niños de 2 años. Ella es viuda y seguidora de Nicolás Maduro.

“Es dura la situación para todo. No creo que la ayuda vaya a llegar. No me quejo de mi presidente Maduro, pero la situación es tan dura que las ayudas no alcanzan”.

Con agua y alimentos en un bolso, Nazaret sienta de nuevo al niño en el coche y comienza a empujar hacia Zipaquirá. “Por mis hijos hago lo que sea, ellos valen el esfuerzo y debo asegurarles un mejor futuro”, dice al despedirse.