El papa Francisco, que lidia con los achaques de la edad y no descarta renunciar por razones de salud, prepara su sucesión con la investidura de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos con derecho a votar en el cónclave para la elección de su sucesor.

El papa argentino, de 85 años, convocó para mañana a todos los cardenales del mundo para una reunión inédita de dos días, que tendrá lugar en la basílica de San Pedro en el Vaticano.

“Esta reunión es muy importante porque no se hacía desde 2015, además, porque se crearán 20 nuevos cardenales que vienen de ser obispos. Con la conformación de este nuevo colegio cardenalicio se tratarán varios temas en los próximos días, entre los que se incluye la canonización de unos beatos, esta sería la primera reunión que tendrán los nuevos cardenales”, explicó Camilo Andrés Gálvez, teólogo y filósofo.

Ese nuevo colegio cardenalicio, que estará conformado en total por 226 cardenal (entre electores y no electores) es una equipo de apoyo y de consejo para el papa en asuntos específicos. En la reunión de mañana se discutirán varios temas como, por ejemplo, la reforma a la curia romana, es decir, un asunto ligado con la estructura y la forma de gobierno dentro de la Iglesia.

Le puede interesar: Polémica en México por escultura del papa Francisco dejando caer un bebé al suelo

Dedicada a la reforma de la Constitución Pontificia, aprobada en marzo y en vigor desde el 5 de junio, la convocatoria de los casi 300 cardenales resultará siendo también una especie de precónclave en la que se hará, además, un balance de la situación de la iglesia en la última década.

Esta reunión también se ha prestado para todo tipo de especulaciones. Una es que debido al estado de salud del papa, quien fue operado del colon en 2021 y por estos días sufre de dolores en la rodilla derecha que le impiden caminar y lo obligan a andar en silla de ruedas, no descarta la posibilidad de renunciar al cargo en el que está desde hace diez años.

“Cambiar de papa no sería una catástrofe”, dijo Francisco a finales de julio durante un viaje a Canadá, aunque explicó que “no he pensado en esa posibilidad, pero eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense”.

“El papa tiene problemas de salud, sí, pero la experiencia ha demostrado que muchos papas, a pesar de las enfermedades, han durado muchos años en el pontificado y esas dificultades no fueron un impedimento”, expresó Gálvez.

Con la investidura de los nuevos purpurados, el primer papa latinoamericano de la historia propone para su sucesión a religiosos provenientes de las periferias del mundo, seguramente más abiertos, menos acostumbrados a las intrigas de la Curia Romana.

En la lista de 16 cardenales que tienen menos de 80 años, con derecho a voto en caso de cónclave por la renuncia o muerte del papa, figuran tres latinoamericanos: dos brasileños y un paraguayo, el arzobispo de Asunción. A esta lista se suma un cuarto: un colombiano que supera los 80 años y por lo tanto no podrá participar en la elección del futuro pontífice.