El plan del Papa contra los abusos históricos del clero

Un momento de oración dio inicio a la reunión de los máximos representantes de la Iglesia. En sus palabras inaugurales el Papa señaló que “el santo pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y eficaces por disponer”. Durante los cuatro días del encuentro los representantes de las conferencias episcopales presentarán sus ponencias sobre cómo atender esta crisis en la Iglesia.

La Santa Sede anunció lo que considera los “21 puntos de reflexión” sobre el asunto, en los que se incluye la creación de un protocolo con los pasos a seguir tras una denuncia de abusos a niños y la creación de centros de atención para ayudar a combatirlos.

En los planes del Vaticano está que las denuncias no se queden en las instancias de la Iglesia, sino que sean tratadas tanto por las autoridades civiles como las eclesiásticas, de conformidad con las normas civiles y canónicas.

Para el abogado vaticanista Hernán Olano las medidas anunciadas “respaldan la imagen de Francisco como líder moral, pero también como persona que busca la transparencia después de años de encubrimiento durante el pontificado de Juan Pablo II y de un accionar tímido por parte de Benedicto XVI”.

Colombia también participa del encuentro. El cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y presidente del Consejo Episcopal de Colombia, presentó ayer una ponencia en la que aseguró que “el hecho de que se presenten abusos en otras instituciones y grupos no justifica nunca la presencia de estos en la Iglesia. No hay ningún argumento posible para no denunciar, desenmascarar, enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente”.

A la cumbre también viajó monseñor Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

La tarea de investigar los abusos en el ámbito mundial estará en las manos del secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien llamó a que se respeten los protocolos establecidos, las leyes civiles o nacionales y a que todas las acusaciones se investiguen. Con esta cumbre el Papa intenta dar un paso en firme para limpiar la institución y, con esto, aliviar su imagen que fue manchada por las denuncias de abusos sexuales perpetrados por los sacerdotes .