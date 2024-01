“Cuando yo estudiaba no tenía amigas, tenía compañeras, porque me daban la espalda , no contaban conmigo, me decía una cosa y luego hacían otra diferente. Pero salí de esta situación gracias a mi familia, a mi hermano, que me ayudó presentándome a sus nuevos amigos de la universidad. Con eso fui abriendo otro ciclo de amigos”, relató Galcerán. Pese a los cambios que ha visto en cuanto a inclusión, sigue luchando contra los prejuicios.

“Los que no me conocen piensan que, por tener una discapacidad, un síndrome de Down, no soy capaz. Pero eso es porque no me conocen, no saben que trabajo voy a realizar, ni conocen mi currículum”, apuntó Mar.

La diputada expresó que eligió este camino porque vio una oportunidad de trabajar por su colectivo, pero que eso no es lo que la resume a ella. Se considera una mujer que hace muchas más cosas y disfruta de la vida.

“Me gusta esquiar, bailo jotas valencianas – que es el típico baile regional -, soy runner, hago carreras populares y estoy aprendiendo a bailar sevillanas, porque este año me voy a la Feria de Sevilla”, aseguró.

Sobre su futuro, la diputada declaró que se ve todavía en la política trabajando por los suyos, aunque cuenta con otros objetivos. “A mí me gustaría estar cuatro años más. Ese es el aval que yo podría tener: el trabajo bien hecho”, concluyó la diputada.