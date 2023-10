Lo que busca entonces es evitar que los hijos de los mafiosos o narcotraficantes que crecen en ese ambiente se moldeen a su amaño y perpetúen el crimen.

El periodista Franco Nicastro, quien ha escrito sobre la cultura mafiosa en Italia, aseveró a la BBC que en esas familias preparan a los niños para un vida criminal, eso es parte de la educación que reciben.

“Existe el mito de que la mafia no involucra a mujeres ni a niños, pero no es así”, dice Nicastro, quien asevera, además, que entre las instrucciones dadas a los pequeños están la de los códigos de silencio, en los cuales se practica que no se habla de las actividades realizadas dentro del clan ni de sus negocios.