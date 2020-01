En medio de la destrucción, el planeta se rearma

No obstante, el panorama de la industria en el mundo confirma que EE. UU. es el mayor productor de armamento y plantea una disyuntiva: mientras las cifras del boyante negocio de la producción de armas e insumos de defensa aumentan –las ventas se incrementaron en un 4,6 % en 2019 y desde 2002 han crecido un 47 %–, el informe Panorama Humanitario Global publicado por Naciones Unidas el pasado 10 de diciembre señala que en el mundo persisten 41 conflictos altamente violentos que, solo en 2019, impactaron a 20.300 civiles.

Al respecto, el doctor en Seguridad Internacional y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, Janiel David Melamed , considera que el comercio de armas “hace parte de la realidad y permite entender al Medio Oriente como una zona muy truculenta, como una zona muy propensa a conflictos internacionales”, pero enfatiza en que no solo EE. UU. se beneficia del alto consumo de armas de dicha región: “Países como Turquía o como Arabia Saudita terminan comprándole al mejor oferente, que también puede estar en Rusia o la Unión Europea”.

El ataque fue justificado por el presidente estadounidense Donald Trump como “defensivo” y aseguró que fue ordenado para “evitar una guerra, no para desatar una nueva”. Sin embargo, en la madrugada del sábado, una segunda arremetida aérea sobre vehículos de milicias que se desplazaban al norte de Bagdad causó la muerte de siete personas, entre ellas, integrantes del grupo paramilitar proiraní Movilización Popular, médicos, y el líder religioso Hamid al Jaazairi .

El Instituto de Investigación de Paz de Estocolmo (Sipri por sus siglas en inglés), sintetizó en un informe publicado el pasado 9 de diciembre que durante el año pasado, las ventas de las 100 mayores empresas de producción de armas en el planeta, exceptuando las de China, de las que no se tienen datos disponibles, alcanzaron los 420.000 millones de dólares (ver infografía).

Pero para el analista de Inteligencia y socio fundador de la consultora española de análisis de estrategia H4dm, Fernando Cocho Pérez, “la forma en que el Sipri presenta los datos da lugar a una pequeña confusión, porque evidentemente los proveedores de armas como empresa sí tienen su central, a lo mejor, en Estados Unidos, pero esa es solo la central fiscal. Hay otros países que no figuran en las listas, donde están las fábricas o donde están los aprovisionamientos de armamento, por ejemplo, en Gran Bretaña, Bélgica y España”.

Por eso, advierte, aunque es cierto que Estados Unidos es el principal exportador, no solo de armas sino también de insumos, repuestos y vehículos militares, es fundamental para el análisis diferenciar entre el aprovisionamiento real, logístico, de dónde vienen las armas, y dónde va el dinero cuando se compran, “que bien puede ser a Londres, Washington o Nueva York”.

En ese orden de ideas, es cierto que el plan de renovación militar de Trump es uno de los ingredientes del rearme, puesto que uno de los compromisos con sus electores fue favorecer el mercado interno de dicha industria, “pero no es porque él quiera generar en sí mismo guerra en otros sitios, sino porque quiere hacer ganar dinero a las empresas”, agregó el experto. Pero no es el único elemento que entra en juego.

En el panorama está el surgimiento de países que hasta ahora no eran potencias militares, como Egipto, Turquía, Irán, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam, Corea del Sur o Marruecos, pero que vienen renovando de manera acelerada su parque armamentístico. Para el analista de inteligencia, esto significa que “la polarización geopolítica está rotando: “el peso que tenía la Otan o Europa, que como hemos visto este año, tienen problemas, ahora está recayendo en países que eran emergentes y se están posicionando regionalmente, no sé si es porque consideran que haya un conflicto inminente, que yo no lo creo, sino para estar en garantía en momento determinado, de poder defender sus intereses”.