Estados Unidos reduce personal diplomático en Ucrania ante crisis con Rusia

Estados Unidos ordenó este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la “amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia”.

El comunicado de la cartera encargada de las relaciones diplomáticas también recomendó a los ciudadanos no viajar a Rusia , poniendo al país en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, lo que se traduce en una sugerencia a las personas para que no se trasladen a ese país . Uno de los argumentos es la posibilidad de que haya “hostigamiento” contra ellos.

El pasado 18 de enero Rusia redujo el personal diplomático en su embajada en Kiev, capital de Ucrania, según información filtrada por The New York Times. No obstante, la Cancillería del Kremlin aseguró que esa oficina está operando con normalidad.

Durante el fin de semana Estados Unidos comenzó el envío de más ayuda militar a Ucrania, que contempla un nuevo paquete de apoyo avaluado en 200 millones de dólares en asistencia de seguridad para las Fuerzas Armadas ucranianas.