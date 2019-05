Utopía conservadora del Brexit devora a sus hijos

23 de junio de 2016 En unas elecciones muy parejas, el 52 % de los ciudadanos votó a favor de salir de la Unión Europea. Con esto, el entonces primer ministro conservador, David Cameron, dimitió al cargo. 13 de julio de 2016 Theresa May se convirtió en la primer ministra del Reino Unido y la segunda mujer en ocupar ese cargo después de Margaret Thatcher. Prometió que el Brexit sería “un éxito”. 25 de noviembre de 2018 En Bruselas, Reino Unido y los 27 estados miembros firmaron el acuerdo de salida y una declaración política sobre su futura relación. May advirtió que era el “único acuerdo posible”. 15 Enero de 2019 Primer rechazo en la Cámara de los Comunes al acuerdo del Brexit. En los días12 y 29 de marzo el parlamento rechazó nuevamente el documento negociador por May. 17 de mayo de 2019 El Partido Laborista (opositor) se retira de las negociaciones para aceptar el acuerdo. Tras esa presión, el día 21 de ese mes, May anunció que convocaría a una nueva votación.

Aprobación del acuerdo alcanzado por theresa may y la unión europea

De acuerdo con el diario The Guardian, el pacto con las condiciones para la salida de Reino Unido por la Unión Europea, pese a sumar tres rechazos en el Parlamento británico por la oposición de laboristas y conservadores más radicales, aún no debe ser descartado. El propio Boris Johnson, posible sucesor de May, votó a favor del acuerdo la última vez. En caso de ser aprobado antes de la fecha límite, el 31 de octubre, Gran Bretaña saldría de la unión europea e iniciaría un periodo de transición de dos años tras el cual, solo Irlanda del Norte se mantendría en las reglas arancelarias europeas, hasta la firma de un nuevo acuerdo comercial.



Cierre de las negociaciones y un brexit sin acuerdo

Uno de los candidatos a suceder a May, el exalcalde de Londres Boris Johnson ha asegurado que de ser elegido primer ministro retirará a Gran Bretaña de la UE en octubre “con o sin acuerdo”. Este escenario es complicado según la investigación de la agencia Instituto for Goberment publicada esta semana que apunta a que sería “casi imposible” para el Legislativo detener a un primer ministro que se empeñe en una ruptura abrupta. Así, según el Banco Central de Inglaterra, el PIB del país se reduciría en 8 % los siguientes 5 años, un retroceso más grande que la crisis económica de 2008.



Que el nuevo primer ministro convoque a elecciones generales

Otra de las opciones, promovida por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, es que el conservador que ocupe el cargo de May convoque elecciones generales para que los ciudadanos decidan si quieren un nuevo rumbo. Como señala Denis MacShane, exdiputado británico del Partido Laborista, aunque esta petición era esperable, “es poco probable que en este momento los conservadores se arriesguen a medirse con los laboristas”. Para el analista, la única vía por la que se daría este ese escenario sería si se presenta una profunda división en el Partido Conservador que permita el adelanto de elecciones.



Un segundo referendo que busque reversar el resultado de 2016

Un escenario que nadie reivindica, pero está presente. Como explica Juan David Barbosa, profesor de la U. Javeriana y experto en comercio internacional, una eventual victoria de los Laboristas en elecciones anticipadas abriría posibilidades hasta ahora remotas. El diario británico The Guardian apunta que pondría en duda la salida de Reino Unido de la Unión Europea, en especial por la presión del Partido Nacional Escocés y de los Demócratas Liberales, ambos anti Brexit, por la convocatoria de unas nuevas votaciones en la que los ciudadanos ratifiquen si, tres años después, aún quieren dejar la UE.