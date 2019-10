¿Por qué Franco ya no tendrá una tumba de honor en España?

En las calles de Madrid, a 15 días de las elecciones generales, se pegan volantes en las paredes con la imagen de un hombre que lleva 44 años muerto. No es un candidato, su tiempo en el poder terminó. Aun así, casi medio siglo después del fin de su dictadura, la figura de Francisco Franco regresó a la vida política de España a través de la forma más rotunda de resurrección: una segunda muerte.

Luis Felipe Utrera, hijo del ministro franquista José Utrera y abogado de la familia que libró y perdió la lucha judicial para impedir la exhumación, mantiene viva la imagen del día que, con 6 años, conoció al dictador en su despacho: “Le temblaba la mano, pero se sujetaba con la otra para que no se notase”.

Incluso cerca del final, Franco se cuidaba del recuerdo. Sabía, como señaló en el discurso de inauguración del Valle de los Caídos el 1 de abril de 1959, que su victoria en la guerra civil contra los republicanos no era permanente: “La lucha del bien con el mal no termina por grande que sea su victoria, sería pueril creer que el diablo se someta (...). La antiespaña fue vencida y derrotada, pero no está muerta”.

Al principio, señala Solé, las precauciones tuvieron efecto. Al momento del fallecimiento de Franco, en 1975, fue el propio rey Juan Carlos I, símbolo de la transición a la democracia, quien eligió el lugar para enterrar al dictador cuyo régimen intentaba cambiar.

En nombre de la unidad, agrega la experta, España eligió no romper con su pasado franquista, mantenerlo en un lugar de honor, y aplazar las rendiciones de cuentas que sí se dieron en Alemania, con Adolf Hitler, o en Italia, con Benito Mussolini.

El lugar de privilegio de Franco se mantuvo intacto durante cuatro décadas más por indiferencia que por la solidez de su recuerdo, hasta que el gobierno de Pedro Sánchez llegó en junio de 2018 con la promesa de mover la tumba del dictador.

El presidente de gobierno, que durante su año y medio en el cargo ha perdido batallas en el parlamento –para aprobar su presupuesto y para formar gobierno– encontró en la exhumación de Franco una de sus pocas victorias. Venció a la resistencia de la familia que, en palabras de Solé, “creyó tener suficiente poder para enfrentarse al Estado español”.

En el proceso, señala el internacionalista de la U. Externado Rafael Piñeros, Sánchez reabrió heridas que España no recordaba siquiera tener, y demostró una capacidad de resolver el pasado muy superior a la de lidiar con el presente.

Después de todo, el recuerdo es un territorio conquistado, que una vez se soltado en el río del tiempo ni el mayor de los monumentos faraónicos puede fijar