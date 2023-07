No obstante, el Estado colombiano alega que esa intención no cabe al caso en la disputa binacional porque, si bien Colombia sí firmó el tratado de la Convemar, nunca lo ratificó, motivo por el que no estaría obligado a cumplir esas disposiciones.

La cuestión es que Nicaragua está buscando que la CIJ le dé derechos sobre el suelo y el subsuelo de esa plataforma continental extendida, territorio que incluye lo que en la actualidad corresponde a la zona económica exclusiva de Colombia. Es decir, si el estado nicaragüense llegase a salir victorioso en el litigio, se solaparían las áreas terrestres y marítimas de ambos.

¿En qué consiste el litigio entre Colombia y Nicaragua?

Durante este siglo ambos Estados se han enfrentado en tres procesos de los que solo queda uno abierto. Se trata de la disputa que comenzó el 16 de septiembre de 2013, cuando Nicaragua interpuso una demanda en contra de Colombia ante la CIJ.

En esa querella buscó que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que alega tener más allá de sus 200 millas marinas. Esa pretensión haría que las fronteras de Nicaragua se superpongan con la plataforma continental de Colombia.