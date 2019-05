Furia y confusión, Venezuela en pausa

Ibsen martínez

Escritor y ensayista venezolano

ANÁLISIS

Guaidó está en la calle y Maduro acuartelado

Ibsen martínez

La permanencia deen Miraflores al final de la jornada de ayer no significa que haya fracasado la iniciativa del presidente interino. En toda conspiración, y estamos hablando de un plan para forzar la salida de un gobierno, hay situaciones como esta, en las que las acciones que se adelantan no alcanzan el resultado anunciado. Lo que ha llamado más la atención de toda la jornada fue la declaración deen la que delata, con nombres y apellidos, los miembros del alto mando madurista con quienes Estados Unidos ha estado en negociaciones para que salgan del poder. Es un duro golpe para el prestigio interno que se le atribuye al ministro de defensay a la confianza de las Fuerzas Armadas que son leales a Maduro. La declaración de Bolton obra con mucha más eficacia que cualquier ultimátum. El segundo aspecto que resulta importantísimo ha sido la enorme capacidad de convocatoria de Guaidó a pesar de que el gobierno jugó muy fuerte desconectando las redes sociales desde el primer momento. El país estuvo todo el día desconectado internamente y, a pesar de ello, empezando la tarde la convocatoria se vio muy nutrida en los 22 estados, según una de las más confiables fuentes que es la ONG Provea, la cual además ha reportado menos de una docena de episodios de descomposición en la disciplina de las Fuerzas Armadas. En muchos casos los miembros de la Guardia Nacional se han negado a reprimir. A esto se agrega que durante las manifestaciones los colectivos permanecieron acuartelados, algo que no había sucedido en protestas anteriores como las que se presentaron por los apagones. No me atrevo a interpretar si esto cuestiona su lealtad, pero la situación sí podría resumirse como que Juan Guaidó está en la calle; y, Nicolás Maduro, acuartelado.