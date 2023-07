Tras varios días de análisis, el cuerpo de Policía de Valais informó a través de un comunicado que los restos óseos hallados en lo más alto del glaciar pertenecen a un alemán que desapareció hace 36 años en esas montañas nevadas en una expedición de la cual nunca se supo más de él, a pesar de varios días de búsqueda.

“En septiembre de 1986, un alpinista alemán, entonces de 38 años, fue reportado como desaparecido después de no regresar de una caminata por la montaña. La investigación llevada a cabo en ese momento no había tenido éxito. Una comparación de ADN ha establecido que, efectivamente, era el montañero el que estaba desaparecido desde septiembre de 1986”, expresaron del cuerpo policial, el cual no entregó detalles de la identidad del alpinista.