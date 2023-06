“Caían vidrios y yo me movía y no sabía qué pasaba. Estaba aturdido y trataba de levantarme en el estupor, pero todo el mundo me decía que si estaba herido. Y Catalina me pedía perdón porque haberme llevado a ese sitio. Y de repente veo yo a Victoria sentada, con la cabeza muy recta, con la cabeza un poco hacia atrás, pero sentada y limpia, sin sangre, impecable, pero con los ojos cerrados. Y no respondía”, precisó el escritor paisa.

A la Catalina que se refiere es Catalina Gómez Ángel, la corresponsal de guerra colombiana con quien compartían mesa y también sobrevivió al ataque. Incluso, en un reporte posterior a ese sangriento episodio, hecho para el canal France 24, esta periodista relató el horro que vivió.

“Este es uno de los restaurantes más importantes de la ciudad. Eran poco más de las 7 (de la noche, hora de Ucrania) cuando cayó un misil exactamente en ese restaurante, que estaba absolutamente lleno. Lo que se ve son escenas de terror, hemos visto heridos, algunos muy graves. (...) Realmente estamos vivos de milagro”, aseguró Gómez.

Los cuatro departían en una de las mesas exteriores de la pizzería RAI Pizza, como se llama el lugar atacado y que era frecuentado por corresponsales de guerra. Entre los 10 muertos hay menores de edad y todos los fallecidos estaban en la parte interior del local.