Pero para cientos de miles de otros ucranianos el drama continúa, con sus vidas suspendidas, en una guerra ya de desgaste. Como me lo comentaba Oli, un joven graduado en artes y con buen dominio del inglés, en la céntrica calle Yaroslaviv Val: “Antes de la guerra organizaba conciertos y vivía bien; ahora quiero llegar a Viena a estudiar, pues ando sin nada y sin ninguna posibilidad”.

La nieve que lentamente cae en Ucrania y la celebración de la Navidad y el Año Nuevo Ortodoxo, el 7 y el 14 de enero, serían de ordinario motivo de gozo en un país que –por su origen eslavo– es poco dado a sonreír y tan acostumbrado a los tiempos difíciles. Pero en medio de la agresión desatada por Vladimir Putin desde el 24 de febrero de 2022, no hay razones para el júbilo.

En otros reflejos de la ciudad, el pie de guerra se advierte con mayor claridad, una ciudad que hasta su nombre debe reivindicarse, pues, por razones históricas, Kiev es una referencia rusa, pero en realidad el nombre de la capital es Kyiv. Basta, entonces, observar a los paisanos vestidos de militar que entran esporádicamente a los supermercados, o el amable joven oficial que me contaba con altivez y enojo que regresó a la ciudad para esperar a los bielorrusos.

Pero Estados Unidos y Europa entendieron que sale más barato y menos doloroso invertir en su propia seguridad a través de dotar a los ucranianos. Mejor que luego perder a sus propios hombres y repetir con Putin el horror de las anexiones territoriales de 1938 y 1939 de Hitler que desataron la Segunda Guerra Mundial. Una monstruosidad narrada desde el frente polaco en el sobrecogedor libro, de 1946, “El drama de Varsovia”, de Casimiro Granzow y de la Cerda. Mientras tanto está la ambivalencia para facilitar armamento pesado a Ucrania de parte de algunos líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y, en general, de la OTAN.

Como me lo comentó el Representante Especial para América Latina y el Caribe del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Ruslán Spirin, “la sociedad ucraniana ha cambiado; no pretendemos regresar a la órbita de la influencia de Rusia. Hemos escogido muy claro nuestro futuro, el de nuestros hijos y nietos, los valores de una comunidad internacional civilizada y democrática. Porque no hay nada que ver entre Rusia y democracia, un país en el que la gente vive con miedo puro”.

Lo que había detrás del igualitarismo comunista que exportó la Unión Soviética durante 70 años fue un proyecto de rusificación muy agresivo y de esclavitud para quienes la conformaban. Países que tenían sus propios idiomas y costumbres, pero en los que obligaban a los niños a estudiar en ruso desde el primer grado y solo hasta el quinto podían hacerlo en su propia lengua. O lo ejecutaban desplazando gente a lugares lejanos, para que se casaran y así mezclarlos para extender las raíces rusas.