Con el dolor de la desaparición vivido en carne propia tras no volver a saber nada de su padre, Santiago Arbeláez se ha dedicado en sus últimos días, con sus noches, a ayudar a buscar a los desaparecidos que dejó el incendio que consumió Lahina, una localidad de Maui, en la isla de Hawái.

Santiago, quien tuvo que salir de su natal Buenaventura amenazado por el grupo los Espartanos hace siete meses, terminó refugiado en esta isla en la que pidió asilo político para escapar de los hombres que le cobraron con la desaparición, una deuda a su padre que él siempre estuvo dispuesto a pagar.

Y aunque Santiago, más que buscar entre las cenizas de ese pueblo que antes era turismo y hoy es solo hollín, hierros retorcidos y madera humeante, también se ha dedicado a escuchar a las personas que salieron corriendo de las llamas ese fatídico 13 de agosto, y que sin mirar atrás, dejaron todo lo que tenían mientras sus casas ardían.

“Es duro escucharlos decir que no encuentran a sus hijos. Hay una señora, por ejemplo, que cada que vengo acá al refugio me pide que le averigüe si su hijo de 14 años está en la lista de los hallados. Yo pregunto y me dicen que no, que aún no lo tienen”, relata.