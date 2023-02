La primera amenaza le llegó en 1975, acababa de ponerse el hábito y lo discriminaron por su fe. Los señalamientos terminaron siendo una bomba que explotó cerca de su cuerpo, le dejó quemaduras, pero no le quitó ni la convicción ni la vida.

En ese recinto un día cayó un misil que el Ejército ruso desactivó antes de que explotara, otro llegó una mujer extraña a tocar la puerta para intentar ingresar. No la dejaron entrar, tenía explosivos pegados a su cuerpo para hacer explotar el lugar.

Católicos encerrados

Pero la historia de ese territorio de 5,6 millones de habitantes también tuvo persecución religiosa. Allá apenas el 30% de la población es seguidora de Cristo a pesar de que hace un siglo ese grupo representaba el 90% del censo, una reducción que se dio en medio del conflicto entre cristianos y los musulmanes del golfo.

Los cristianos murieron o huyeron por las intimidaciones a su credo, pero los sacerdotes se quedaron. Tienen tres colegios católicos en Líbano, uno de ellos en Trípoli, donde los frailes educan a niños y niñas musulmanes y en los que apenas el 2% de los estudiantes son católicos. Esa formación en convivencia interreligiosa se erige como un mensaje a los extremistas de que los dos credos sí pueden coexistir en paz.

Pero esa no es una posibilidad universal. En China, Corea del Norte, India y Nigeria no se puede practicar la religión libremente, tampoco en África donde los grupos yihadistas persiguen a quienes no profesan el Islam.

Los musulmanes de la minoría Uigure son discriminados en China, mientras que en Birmania persiguen a cristianos e hindúes, y en países como Pakistán hay conversiones forzadas y el credo es motivo para discriminar si una familia recibe, o no, ayuda humanitaria del Gobierno.

“El derecho a la libertad religiosa se debe respetar como un derecho humano. Estamos hablando de personas que tienen derecho a practicar su fe donde quieran y como lo quieran”, sentencia María Inés Espinosa, presidenta de ACN en Colombia.

Esa organización tiene una clasificación de cuatro tipos de actos contra la libertad religiosa: intolerancia, discriminación, persecución y, el último que lleva décadas sin registrarse, el genocidio.