Pero tomar aviones tampoco ha sido una posibilidad para muchos ya que durante el fin de semana de Navidad se cancelaron el 20% de los vuelos por el mal tiempo.

La tormenta está afectando a 200 millones de estadounidenses, alrededor del 60 % de la población.

El nivel de frío descendió a estándares que millones de no habían sentido jamás. Incluso, la temperatura de Nueva York llegó a -10,5°C, un nivel que no se reportaba desde 1872. Ese no fue el único estado que batió récords, pues en Washington también se registraron -10°C y en Florida bajó hasta los 0°C, ambos datos no se reportaban desde 1983 y 1966, respectivamente.

En cantidad de víctimas, esta es la emergencia por invierno más grave de los últimos 26 años. En enero de 1996 hubo una tormenta de nieve conocida como Ventista que provocó el fallecimiento de 154 personas. Apenas tres años antes, en marzo de 1993, se había reportado “la Tormenta del Siglo” en la que murieron 270 personas y otras 48 más terminaron desaparecidas porque estaban navegando en el mar al momento de las borrascas