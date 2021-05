Dos días después, España intenta digerir los resultados de las elecciones regionales en Madrid. No porque el triunfo de Isabel Díaz Ayuso y de su movimiento de derecha tradicional, el Partido Popular (PP), sea una sorpresa, sí porque pese a que todas las encuestas lo daban por hecho, ninguna acertó en la dimensión de la victoria.

Ayuso y su partido ganaron 65 de los 136 escaños de la Asamblea de la ciudad, lo que le permitirá ser reelegida como presidenta de la Comunidad de Madrid (es un sistema parlamentario donde quien gana las mayorías en la Asamblea forma gobierno), sin la ayuda directa de Vox, el partido de extrema derecha que logró 13 escaños. El triunfo de PP suma más que los escaños conseguidos por los tres partidos de izquierda (PSOE, Podemos y Más Madrid) que juntos tienen 58 asambleístas.

Las elecciones fueron una apuesta personal de Ayuso. Investida como presidenta del gobierno de Madrid en 2019 para un período de cuatro años, decidió adelantar elecciones el pasado 10 de marzo ante una inminente moción de censura en su contra. Comenzó entonces una campaña en la que fue calificada por sus opositores, en cabeza del PSOE (partido de izquierda del que además es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España), como “la Trump española”, más que todo por su manejo de la pandemia.

Entre sus mantras más similares a los del expresidente de EE. UU. se encuentra, por ejemplo, su insistencia en relacionar el virus a China; o su posición, en mayo de 2020, de dar fin al estado de emergencia. “Los accidentes de tráfico dejan cifras de muertos mayores y no porque ocurran le decimos a la gente que no conduzca más”, dijo entonces. Aún así, y si estas elecciones fueron un examen de su gestión, Ayuso lo ganó de largo y envió mensajes, no solo al gobierno de Sánchez, sino a la izquierda europea.

Las reacciones

“Lo que sacude a España es que este fenómeno de la polarización, donde no se admiten puntos intermedios, parece estar en crecida”, señala Alejandro Bohórquez, profesor de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. “Podemos ver una ciudadanía que no esta admitiendo pocas tintas”. Una señal de eso es el resultado de Ciudadanos, el partido de centro con el que Ayuso y el PP gobernaban en coalición, no solo en Madrid sino también en otras regiones de España, como Murcia.